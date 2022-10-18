السعودية تشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين في طاجيكستان

شاركت اليوم المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى "التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين"، المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، الذي يستمر يومين.
ورأس وفد السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان.
وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة ممثلي أكثر من 50 دولة.
وألقى السفير الرشيدان كلمة السعودية، استعرض خلالها جهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله على المستويَيْن الإقليمي والعالمي، وأهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
وأوضح أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا بالمثابرة والتعاون من خلال مشاركة المجتمعات والمنظمات الدولية والإقليمية بفاعلية لمنع التهديدات الإرهابية، وإضعافها، وعزلها تمامًا.. مشيرًا إلى دعم السعودية جميع الوسائل التي من شأنها القضاء على التنظيمات الإرهابية وفقًا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن، وأنظمتها الوطنية.