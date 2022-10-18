السعودية تشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين في طاجيكستان

وأوضح أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا بالمثابرة والتعاون من خلال مشاركة المجتمعات والمنظمات الدولية والإقليمية بفاعلية لمنع التهديدات الإرهابية، وإضعافها، وعزلها تمامًا.. مشيرًا إلى دعم السعودية جميع الوسائل التي من شأنها القضاء على التنظيمات الإرهابية وفقًا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن، وأنظمتها الوطنية.