المزايا النسبية لـ"مشروع المربع" الجديد تنعش الاقتصاد والسياحة والترفيه في قلب الرياض

ومن المزايا النسبية التي يتمتع بها المشروع، قدرته على توفير 104 آلاف وحدة سكنية للعيش المستقر في العاصمة، مع تأمين 9 آلاف وحدة ضيافة، وهو ما ينعكس على الجوانب الترفيهية والسياحية في الرياض، فضلاً عن وجود مساحات تجارية، تمتد على أكثر من 980 ألف متر مربع، في إشارة إلى إنعاش المجتمع الاقتصادي.