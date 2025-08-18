أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام تعلن انطلاقة أولى مراحل "قادة الإعلام" في سويسرا وتوقع مذكرة تفاهم مع جامعة EHL

وبحضور معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وعدد من أصحاب السعادة، شهد اليوم الأول من معسكر البرنامج التدريبي توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإعلام السعودية وجامعة EHL، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور للتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي مع المؤسسات التعليمية العالمية، امتدادًا لتوجهات وزارة الإعلام بقيادة معالي وزير الإعلام في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام.