أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام تعلن انطلاقة أولى مراحل "قادة الإعلام" في سويسرا وتوقع مذكرة تفاهم مع جامعة EHL

أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام عن انطلاقة أولى مراحل مسار "قادة الإعلام" في سويسرا، وذلك عبر برنامج تدريبي مكثّف لإدارة الفعاليات العالمية الكُبرى بالتعاون مع جامعة EHL، المصنفة الأولى عالميًّا في مجال الضيافة وإدارة الفعاليات.
وبحضور معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وعدد من أصحاب السعادة، شهد اليوم الأول من معسكر البرنامج التدريبي توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإعلام السعودية وجامعة EHL، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور للتواصل والتبادل الثقافي والمعرفي مع المؤسسات التعليمية العالمية، امتدادًا لتوجهات وزارة الإعلام بقيادة معالي وزير الإعلام في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام.
ومثّل أكاديمية الإعلام السعودية في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد زين العابدين، ومثّل جامعة EHL إستيفان حداد رئيس قطاع التعليم التنفيذي في الجامعة.
ويمتد معسكر البرنامج على مدى خمسة أيام من التجربة العملية المكثفة، ويتضمن ورش عمل يقودها خبراء دوليون، وزيارات ميدانية لمؤسسات عالمية مرتبطة بمجال الفعاليات، مع التركيز على مهارات التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وإدارة الفرق وصياغة تجارب جماهيرية فعّالة.
ويُعد هذا البرنامج المحطة التطبيقية الأولى ضمن المسار التدريبي المكوّن من أربع مراحل؛ وتليه دورة متخصصة في الإعلانات الرقمية بالرياض، ثم المعسكر الإعلامي الدولي في سنغافورة، ليُختتم المسار بدورة متقدمة في "إستراتيجيات الاتصال القيادي".
يُذكر أن البرنامج يستهدف العاملين والمبدعين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الظهور الإعلامي الفعّال، وإدارة الفعاليات الإعلامية والمناسبات الوطنية الكبرى، وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
للمزيد من التفاصيل حول البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني: https://sma.edu.sa/.