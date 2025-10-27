نحو بيئة عمل أكثر أمانًا .. إطلاق "لائحة فحوص اللياقة المهنية" .. "سبق" تنشر ملخص لموادها

في خطوة استراتيجية تعكس اهتمام المملكة بسلامة العاملين وصحتهم المهنية، أعلن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية التي تُعد أول إطار وطني شامل يُنظّم فحوصات اللياقة الصحية للعاملين في جميع القطاعات داخل المملكة ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة في بيئات العمل والحد من الحوادث والأمراض المهنية.
تأتي هذه اللائحة استنادًا إلى السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، وإلى اختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7 /7/ 1443هـ، بما ينسجم مع نظام العمل وأحكامه، ومع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة.
تُرسخ اللائحة مبدأ الوقاية الصحية في بيئات العمل من خلال إلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة بإجراء فحوصات طبية دورية وشاملة للعاملين قبل وأثناء الخدمة.
تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والعقلية والنفسية للعاملين ، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وكفاءة.
كما تهدف إلى توحيد إجراءات الفحوصات الطبية ، وتوفير قاعدة بيانات وطنية لحالة العاملين الصحية، ودعم التوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
تشمل اللائحة جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية مهما كان نوع العقد أو طبيعة العمل، وتشمل أيضًا المتدربين، وذوي الإعاقة، والعاملين عن بُعد.
وتُطبق الفحوص الطبية في الحالات التالية:
١ - قبل التعيين للتأكد من قدرة المتقدم على أداء المهام المطلوبة.
٢ - أثناء الخدمة بعد الإصابة أو العودة من إجازة طويلة أو عند وجود شكوك حول اللياقة الصحية عند تغيير المهنة أو بيئة العمل أو استخدام أجهزة جديدة تتطلب لياقة محددة.
٣ - عند التقاعد من مهن خطرة مثل التعامل مع مواد ذات فترة كمون طويلة (الأسبستوس)
وضعت اللائحة تعريفات دقيقة للمفاهيم والمصطلحات النظامية، ومن أبرزها :
١ - اللياقة المهنية قدرة العامل بدنيًا ونفسيًا على أداء مهامه دون ضرر له أو لغيره.
٢ - الفحص الطبي المهني فحوص وقائية تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.
٣ - الأمراض غير المعدية:مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والأمراض التنفسية المزمنة.
٤ - المهن ذات المخاطر العالية تشمل الأعمال في البناء، النقل، المواد الكيميائية والإشعاعية، وغيرها.
٥ - المهن المقيدة تلك التي تتطلب فحوصًا دورية خاصة كالعاملين في الطيران، الأغذية، النقل العام، والإطفاء.
تُحدّد اللائحة ثلاثة أنواع رئيسية من فحوصات اللياقة المهنية
1 - فحص ما قبل التعيين يُجرى لجميع المرشحين قبل توقيع عقد العمل، ويشمل التاريخ الطبي، والفحص السريري، والفحوص المخبرية وفق نماذج معتمدة.
٢ - الفحص الدوري يُجرى على فترات زمنية محددة تختلف حسب طبيعة المهنة ومستوى المخاطر، ويهدف إلى مراقبة الحالة الصحية واكتشاف التغيرات المبكرة
٣ - الفحص الاستثنائي يُنفذ عند وقوع حوادث مهنية، أو الاشتباه بمرض مهني، أو في حال ظهور أعراض جديدة قد تؤثر على قدرة العامل
نوعية الفحوصات
قسّمت اللائحة الفحوصات الطبية إلى أربعة برامج رئيسية متكاملة الفحوص الأولية الإلزامية وتشمل استبيان اللياقة، تقييم العلامات الحيوية، الفحص الإكلينيكي، فحص الحواس، والفحوص المخبرية والإشعاعية الفحوص المتقدمة الإلزامية
وتُفرض بناءً على تقييم المخاطر أو طبيعة بيئة العمل، وتشمل اختبارات وظائف الرئة، اللياقة الهوائية، اختبارات المواد المخدرة، والفحوص الخاصة بالأمراض المعدية.
فحوص حسب التعرض
تُضاف إلى قائمة الفحوص الأساسية للعاملين الذين يتعرضون لمواد كيميائية أو عوامل فيزيائية أو حيوية.
فحوص اختيارية متقدمة
تُحدّدها الجهة المشرفة أو صاحب العمل كإجراءات وقائية إضافية مثل فحوص السرطان، أو الفحوص المرتبطة بالعمر والجنس.
وحدّدت اللائحة نظام ترميز لوني لمستويات الفحوص حسب خطورة المهنة، لتسهيل تطبيقها ومتابعتها.
تؤكد اللائحة على تطبيق إجراءات خاصة للعاملين في المهن ذات الخطورة العالية والمهن المقيدة.
وتشمل الأولى: أعمال البناء، التعدين، النقل، المواد الخطرة، والإشعاعات المؤينة.
أما الثانية فتضم: الطيارين، العاملين في الأغذية، السائقين، الإطفائيين، والبحارة.
ويخضع العاملون في هذه الفئات لفحوص إلزامية دقيقة تتماشى مع لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية.
ألزمت اللائحة أصحاب العمل والمسؤولين في الجهات الحكومية بما يلي:
١- التحقق من إجراء الفحوصات الدورية والمعتمدة.
٢ - توفير الموارد والإمكانات لإجراء الفحوص الطبية.
٣ -إخطار الطبيب المهني بأي مخاطر محتملة في بيئة العمل.
٤- إنشاء سجلات صحية مهنية ضمن نظام حماية البيانات الشخصية.
٥ - دعم الالتزام باللائحة وتطبيق تدابير وقائية فعالة.
٦ - اتخاذ إجراءات بديلة إذا كانت وظيفة العامل محظورة طبيًا، كإيجاد عمل بديل أو تعديل ساعات العمل أو البيئة المحيطة.
٧ - تمكين العامل من العودة إلى وظيفته الأصلية إذا تحسنت حالته الصحية بعد إعادة تقييم طبية.
يتوجب على الموظفين والعاملين:
١ - الخضوع للفحوص المطلوبة.
٢ - الإفصاح عن الأمراض أو الإصابات المهنية.
٣ - التعاون مع الجهات المختصة في تقديم المعلومات الطبية.
٤- الإبلاغ عن أي مخاطر أو ممارسات غير آمنة داخل بيئة العمل.
تُحدّد نتيجة الفحص الطبي بإحدى الحالات الثلاث:
١- لائق صحيًا لمزاولة المهنة.
2 -لائق مع قيود أو اعتبارات يجب الالتزام بها.
٣ - غير لائق صحيًا ويُمنع من مزاولة المهنة حتى تحسن حالته.
ويُسمح للعامل أو صاحب العمل بالاعتراض على النتيجة خلال 30 يومًا من التبليغ الرسمي، على أن تنظر لجنة مستقلة في الاعتراض خلال 15 يومًا، وتصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا، مع بقاء حق التقاضي القضائي مكفولًا.
أكدت اللائحة على أن السجلات الصحية المهنية وثائق سرية، لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل مختصي الرعاية الصحية أو الجهات المختصة نظامًا.
ولا يُسمح لصاحب العمل بمعرفة أي تفاصيل طبية عن العامل، ويقتصر اطلاعه على النتيجة النهائية (لائق – لائق مع قيود – غير لائق).
كما أوجبت اللائحة حفظ السجلات الطبية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ آخر فحص، أو ثلاثين سنة في حال التعرض لمواد خطرة كالإشعاعات المؤينة، مع تطبيق ضوابط الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في حوكمة البيانات وحمايتها.
في حال مخالفة أحكام اللائحة، تطبَّق العقوبات والجزاءات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ضمن نطاق إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وهيئة التخصصات الصحية.
تُنشَر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ النشر لتمنح الجهات فترة كافية للاستعداد وتحديث أنظمتها الداخلية وإجراءاتها التنفيذية.
وسيصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الأدلة الإرشادية والنماذج التنفيذية المكملة لتطبيق اللائحة عمليًا داخل المنشآت.
تؤكد هذه اللائحة التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في سوق العمل، وبناء بيئة عمل آمنة وصحية تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة الموارد البشرية.