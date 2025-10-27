نحو بيئة عمل أكثر أمانًا .. إطلاق "لائحة فحوص اللياقة المهنية" .. "سبق" تنشر ملخص لموادها

ويُسمح للعامل أو صاحب العمل بالاعتراض على النتيجة خلال 30 يومًا من التبليغ الرسمي، على أن تنظر لجنة مستقلة في الاعتراض خلال 15 يومًا، وتصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا، مع بقاء حق التقاضي القضائي مكفولًا.