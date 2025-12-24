غرفة المدينة المنورة تدعو إلى استطلاع رأي حول إدارة النفايات

دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى المشاركة في استطلاع رأي يهدف إلى قياس الممارسات الحالية في إدارة النفايات وإعادة تدويرها، ومستوى الوعي البيئي داخل المنشآت، وذلك عبر حسابات الغرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويهدف الاستطلاع؛ إلى رصد واقع ممارسات إدارة النفايات وإعادة تدويرها، وتحديد أبرز التحديات والفرص المرتبطة بكفاءة الاستهلاك والإنتاج، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
وأوضحت الغرفة، أن نتائج استطلاع الرأي ستسهم بالتكامل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات ذات العلاقة، في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز تبني الممارسات البيئية المستدامة.
وأكدت أن المشاركة في استطلاع الرأي تمثل عنصرًا داعمًا لبناء قاعدة بيانات ومؤشرات تسهم في صياغة حلول عملية، وتحفيز التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.