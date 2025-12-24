غرفة المدينة المنورة تدعو إلى استطلاع رأي حول إدارة النفايات

وأكدت أن المشاركة في استطلاع الرأي تمثل عنصرًا داعمًا لبناء قاعدة بيانات ومؤشرات تسهم في صياغة حلول عملية، وتحفيز التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.