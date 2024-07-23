"إدارة الدين" يقفل طرح يوليو 2024م بمبلغ إجمالي قدره "3.211" مليارات ريال

أعلن المركزُ الوطني لإدارة الدين الانتهاءَ من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلّي لشهر يوليو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي؛ حيث تمّ تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره "3.211" مليارات ريال سعودي "ثلاثة مليارات ومائتان وأحد عشر مليون ريال سعودي".
وأوضح البيان الصادر من المركز أنّ الإصدارات قسّمت إلى خمس شرائح؛ بلغ حجم الأولى 612 مليون ريال سعودي "ستمائة واثني عشر مليون ريال سعودي" لصكوك تُستحقّ في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 159 مليون ريال سعودي "مائة وتسعة وخمسين مليون ريال سعودي" لصكوك تُستحقّ في عام 2031 ميلادي.
وبحسب البيان: بلغت الشريحة الثالثة 961 مليونًا "تسعمائة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي" لصكوك تستحقّ في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة "1.253" مليار ريال سعودي "مليارًا ومائتين وثلاثة وخمسين مليون ريال سعودي" لصكوك تُستحقّ في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 226 مليونًا "مائتين وستة وعشرين مليون ريال سعودي" لصكوك تستحقّ في عام 2039 ميلادي.