"إدارة الدين" يقفل طرح يوليو 2024م بمبلغ إجمالي قدره "3.211" مليارات ريال

وبحسب البيان: بلغت الشريحة الثالثة 961 مليونًا "تسعمائة وواحدًا وستين مليون ريال سعودي" لصكوك تستحقّ في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة "1.253" مليار ريال سعودي "مليارًا ومائتين وثلاثة وخمسين مليون ريال سعودي" لصكوك تُستحقّ في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 226 مليونًا "مائتين وستة وعشرين مليون ريال سعودي" لصكوك تستحقّ في عام 2039 ميلادي.