تحت رعاية ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل "إحسان" السنوي الثالث لتكريم المحسنين بعد غدٍ

ويأتي الحفل احتفاءً من منصة "إحسان" بعطاءات أهل الخير والمحسنين في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من دعم للعمل الخيري؛ حرصًا على تسخير كل السبل لتمكين قطاع العمل الخيري والنهوض به، كما سيتم استعراض أثر ونتائج إسهامات المحسنين الخيّرة التي كان لها أثر إيجابي في حياة المستفيدين في جميع المجالات الخيرية والتنموية بالمملكة.