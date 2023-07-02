"أمانة الشرقية": أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم لحافلات النقل العام خلال الأشهر الستة الأخيرة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن ارتفاع عدد مستفيدي النقل العام في المنطقة، وزيادة الإقبال والطلب على حافلات المنطقة للنقل العام من زوّار المنطقة وسُكانها.
وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية، استفاد أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم لحافلات النقل العام خلال الأشهر الستة الأخيرة، عقب تدشين وإطلاق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، للمشروع أخيراً، بهدف تغيير نمط الحياة وتجويدها، وأنسنة مدن المنطقة، إضافة إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وأكّدت أمانة المنطقة الشرقية، تزايد الإقبال على المشروع، بالتزامن مع ارتفاع عدد زوّار المنطقة، إضافة إلى توجّه سُكانها لاستخدام النقل العام.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة.
يُذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام، يخدم شبكة خطوط مختلفة داخل كل من مدن: الدمام، الخُبر، الظهران، والقطيف، عبر رحلات مجدولة ومنظمة بمجموع مسافات يبلغ 400 كيلومتر ذهاباً وعودة، لكامل المسارات، و 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن والمحافظات المستهدفة، من خلال توفير حافلات حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة، ومهيّأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبلغ السعة للحافلة الواحدة 81 راكباً، وتعمل على مدار 18 ساعة يومياً، من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.
وتسهم هذه الخدمة التي تبلغ تكلفتها للرحلة 3.45 ريال في توفير خيارات متعدّدة للتنقل لسكان وزوّار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، كما تساعد على تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وتسهم في الحد من مدى الانبعاثات الكربونية من جرّاء الاستخدام المتكرّر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.