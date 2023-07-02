"أمانة الشرقية": أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم لحافلات النقل العام خلال الأشهر الستة الأخيرة

يُذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام، يخدم شبكة خطوط مختلفة داخل كل من مدن: الدمام، الخُبر، الظهران، والقطيف، عبر رحلات مجدولة ومنظمة بمجموع مسافات يبلغ 400 كيلومتر ذهاباً وعودة، لكامل المسارات، و 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن والمحافظات المستهدفة، من خلال توفير حافلات حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة، ومهيّأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبلغ السعة للحافلة الواحدة 81 راكباً، وتعمل على مدار 18 ساعة يومياً، من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.