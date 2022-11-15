"نيوم" تعقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في ألمانيا وفرنسا

وخلال الجولة، التقى الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر ومجموعة من قيادات نيوم، أكثر من 400 شخصية من رجال الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات، في عدة قطاعات من أبرزها: قطاع التنقل، والطاقة، والتقنية، والصناعة، والسياحة، والبيئة، والاستدامة؛ لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة أمام الشركات للعمل معاً من أجل تحقيق رؤية نيوم في بناء نموذج اقتصادي جديد يدعم استدامة الحياة والعمل والازدهار.