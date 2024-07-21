غدًا.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني

تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)، وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة إضافةً إلى بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.
وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1446هـ غدًا الاثنين 16 محرم 1446هـ الموافق 22 يوليو 2024م في تمام الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة 20 محرم 1446هـ الموافق 26 يوليو 2024م، وذلك فقط من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة و عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وبنفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وأكّد آل مريح على الراغبين ضرورة الاستعداد المبكر من خلال تحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات المتعلقة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات التي تقدمها الجامعة.
وحث جميع المتقدمين بضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف (@IAU_AR) وتفعيل التنبيهات لمتابعة المستجدات والإعلانات؛ باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة، ويمكن التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص بالقبول عبر أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.
وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.