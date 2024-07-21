غدًا.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني

وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه سيبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1446هـ غدًا الاثنين 16 محرم 1446هـ الموافق 22 يوليو 2024م في تمام الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة 20 محرم 1446هـ الموافق 26 يوليو 2024م، وذلك فقط من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة و عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وبنفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.