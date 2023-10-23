برعاية "سبق" إعلاميًّا.. "أمير الرياض" يرعى حفل الزواج الجماعي السابع بجمعية إنسان

وفي ختام تصريحه رفع مدير عام الجمعية شكره وتقديره، للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس الإدارة؛ لاهتمامه بأبنائه الأيتام وتلمس احتياجاتهم، والمساهمة بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره لمناسبات الجمعية، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وتحقيق أهدافهم المستقبلية، ومشاركتهم فرحتهم؛ حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية ونجاح لبرامج ومبادرات الجمعية، كما شكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ومتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والداعمين لحفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات.