برعاية "سبق" إعلاميًّا.. "أمير الرياض" يرعى حفل الزواج الجماعي السابع بجمعية إنسان

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السابعة تحت شعار "فرحة عريس"، يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري (في الثامنة مساء).
يحضر الحفل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، والعرسان، وكبار الداعمين والمدعوين، وبرعاية "سبق" إعلاميًّا.
وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب أن الجمعية ستحتفي بزفاف 264 من أبناء وفتيات "إنسان"، يومي الأحد والاثنين (29- 30) أكتوبر الجاري 2023؛ حيث سيقام حفل زواج الأبناء يوم الأحد برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس الإدارة، ويتم من خلاله زفاف 100 من الأبناء؛ فيما سيقام حفل مماثل يوم الاثنين لفتيات "إنسان" برعاية الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، تزف من خلاله 164 فتاة إلى بيت الزوجية، بحضور الداعمات والمدعوات والمهتمات بالشأن الاجتماعي.
وأضاف "المحارب": يُعد تنظيم حفل الزواج الجماعي في "إنسان" ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقًا من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام، وتجويد حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم. وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج. والمساهمة في تكوين أسر مستقرة، والعمل على تخفيف أعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات "إنسان".
وأشار "المحارب" إلى أن الجمعية تنظم دورات استباقية تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، لأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين؛ مما أدى إلى تراجع معدل الطلاق في السنوات الأربع الماضية بين أبناء الجمعية.
وفي ختام تصريحه رفع مدير عام الجمعية شكره وتقديره، للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس الإدارة؛ لاهتمامه بأبنائه الأيتام وتلمس احتياجاتهم، والمساهمة بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره لمناسبات الجمعية، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المستفيدين وتحقيق أهدافهم المستقبلية، ومشاركتهم فرحتهم؛ حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية ونجاح لبرامج ومبادرات الجمعية، كما شكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ومتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والداعمين لحفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات.
وهنّأ "المحارب" أبناء وفتيات "إنسان" المقبلين على الزواج؛ متمنيًا لهم حياة سعيدة تنعم بالسكينة والاستقرار.