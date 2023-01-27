شاهد.. إقبال كثيف على جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض القاهرة للكتاب

وتحرص وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال مشاركاتها في المحافل الدولية المختلفة، على إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والتعريف بجهودها العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.