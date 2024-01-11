الوطنية للإسكان NHC تخرج دفعتها الثالثة من برنامج واعد

احتفت الوطنية للإسكان NHC، بتخريج 85 خريجًا وخريجة من الدفعة الثالثة من برنامج واعد الخاص بتطوير الكوادر السعودية الشابة من حديثي التخرج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير في التخصصات الهندسية، وتقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع وتجربة المستخدم، وتخصصات الموارد البشرية، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافةً إلى القانون، والتخصصات ذات الصلة، وذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد بن صالح البطي في المركز التفاعلي بضاحية خزام بالرياض