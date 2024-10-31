الرياض.. حملة مرورية سرية ترصد عدة مخالفات تهدد السلامة العامة

نفذت دوريات المرور السري بمدينة الرياض حملة ميدانية مكثفة تهدف إلى ضبط المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة على الطرق الداخلية، والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الحوادث المرورية وتهدد سلامة مستخدمي الطريق، حيث ركزت الحملة على رصد سلوكيات القيادة المتهورة والمخالفات التي تتسبب في إرباك حركة المرور وتشكّل خطرًا مباشرًا على حياة الأفراد.
وخلال الحملة، رصدت الدوريات السريّة عدة مخالفات تمثلت في: عدم التزام قائد مركبة بالمسارات المحددة، مما أدى إلى زعزعة انسيابية المرور وإجبار المركبات الأخرى على تغيير مسارها، إضافة إلى مخالفة عدم التزام السائق بترك مسافة آمنة بين المركبات، وهي إحدى القواعد الأساسية التي تضمن تجنب الحوادث.
وعلاوة على ذلك، تم تسجيل مخالفة أخرى لسوء استخدام أنوار التلاقي، حيث استخدم السائق هذه الأنوار بشكل غير ملائم، مما أدى إلى إرباك السائقين الآخرين وإعاقة رؤيتهم للطريق.
كما تم ضبط سائق وهو يسير على أكتاف الطريق، وهو سلوك يعد انتهاكًا لحقوق الطريق ويعطل حركة المركبات.
وفي واقعة أخرى، ضبطت الدوريات السريّة قائد مركبة كان يقوم بملاحقة إحدى مركبات الطوارئ أثناء تشغيلها للمنبه، مما يعد انتهاكًا صارخًا للسلامة العامة، حيث يُعد اتباع مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها خطرًا كبيرًا على الحركة المرورية ويعيق أداء فرق الطوارئ لمهامها بسرعة وفعاليّة. كما تبيّن أن السائق لم يلتزم بترك مسافة آمنة بين مركبته ومركبة الطوارئ، مما ضاعف من احتمالات وقوع حادث مروري.
وتنوعت باقي المخالفات بين إجراء تغييرات غير قانونية في هيكل المركبة، مما قد يخل بتوازنها ويؤدي إلى مشكلات في القيادة، وتظليل الزجاج بحيث يحجب الرؤية ويقلل من قدرة السائق على مراقبة الطريق والمركبات الأخرى بشكل كامل.
كما تم ضبط مركبات لا تحمل لوحات، أو تحمل لوحات غير عائدة إليها، مما يعد مخالفة للأنظمة المرورية ويصعّب من مهمة التعرف على المركبات في حال وقوع حادث أو مخالفة.
وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود المرور في تعزيز الانضباط المروري وتحقيق السلامة على الطرق، مع التشديد على أهمية الالتزام بقواعد السير حفاظًا على سلامة الجميع، وردع المخالفين بما يضمن بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.