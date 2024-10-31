الرياض.. حملة مرورية سرية ترصد عدة مخالفات تهدد السلامة العامة

وفي واقعة أخرى، ضبطت الدوريات السريّة قائد مركبة كان يقوم بملاحقة إحدى مركبات الطوارئ أثناء تشغيلها للمنبه، مما يعد انتهاكًا صارخًا للسلامة العامة، حيث يُعد اتباع مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها خطرًا كبيرًا على الحركة المرورية ويعيق أداء فرق الطوارئ لمهامها بسرعة وفعاليّة. كما تبيّن أن السائق لم يلتزم بترك مسافة آمنة بين مركبته ومركبة الطوارئ، مما ضاعف من احتمالات وقوع حادث مروري.