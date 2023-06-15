في مكة.. إنقاذ حاجة عراقية سبعينية باستئصال ورم من الكلية اليسرى وجزء من القولون

وقد حضرت الحاجة العراقية إلى قسم الطوارئ عن طريق الهلال الأحمر لمعاناتها من إمساك غثيان وإعياء شديد وبعد إجراء الفحوص اللازمة من تحاليل وأشعة تبين وجود التهاب شديد وتضخم في الكلية اليسرى لوجود بؤرة صديدية في الجسم مع وجود خراج تسبب في ارتفاع درجة الحرارة نتج عنه تسمم بالدم مما دعا إلى ضرورة التدخل الجراحي الطارئ لإنقاذ حياتها إذ إنه مثبت علميًا أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تصل إلى 60%.