"العنزي" يشهد تخريج 324 فردًا من دورة الفرد الأساسي لـ"الأفواج الأمنية"

وعبّر اللواء العنزي عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل بمهنية واقتدار، مهنئًا الخريجين وذويهم بهذه المناسبة.