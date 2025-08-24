انتظام طلاب وطالبات التعليم العام في مدارس المملكة إيذانًا ببدء عام دراسي جديد

وشهدت مدارس البنين والبنات، تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الدراسية، فعلى مستوى منطقة الرياض انتظم أكثر من مليوني و(840) ألف طالب وطالبة، موزعين على (6.873) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في العاصمة ومختلف المحافظات، في حين استقبل تعليم المنطقة الشرقية أكثر من (700) ألف طالب وطالبة، وتعليم القصيم أكثر من (320) ألف طالب وطالبة، في (2103) مدارس للبنين والبنات.