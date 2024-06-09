تربطها ببعض.. دول الخليج تطرح مناقصة لمشروع سكة حديد بطول 2,177 كيلو متراً

قالت صحيفة "ذا ديلي تريبيون " البحرينية، إن دول مجلس التعاون الخليجي طرحت مناقصة لإنشاء شبكة سكة حديد بطول 2,177 كيلومتراً تربط الدول الخليجية ببعضها، ودعت الشركات المتخصّصة، إلى تقديم طلباتها والحصول على المواصفات المطلوبة بحلول 7 يوليو المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
وتستهدف المناقصة خبرات في تطوير الخطط التشغيلية لمشاريع السكك الحديدية، وخدمات النقل واللوجستيات، وجمع وتحليل البيانات، والدراسات المتخصصة في هذا المجال، كما يُشترط على المتقدمين أن يظهروا استقراراً مهنياً وتجارياً وسمعة قوية في السوق.
ووفقاً للتقرير، سيبدأ مسار سكة الحديد من الكويت، مروراً بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ثم من الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ويستمر من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، وصولاً إلى مسقط في عُمان عبر صحار، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 15 مليار دولار، ويحمل إمكانات هائلة للمنطقة.
ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي سكة الحديد في دول الخليج، إلى نحو 8 ملايين مسافر سنوياً بحلول عام 2050، وسترتبط محطة سكة الحديد في الدمام بجميع السكك الحديدية المحلية داخل المملكة العربية السعودية، في حين ستتصل محطة الركاب البحرينية بمطار البحرين الدولي والمناطق التجارية والسكنية عبر شبكة مترو البحرين المقترحة.