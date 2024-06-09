تربطها ببعض.. دول الخليج تطرح مناقصة لمشروع سكة حديد بطول 2,177 كيلو متراً

ووفقاً للتقرير، سيبدأ مسار سكة الحديد من الكويت، مروراً بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ثم من الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ويستمر من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، وصولاً إلى مسقط في عُمان عبر صحار، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 15 مليار دولار، ويحمل إمكانات هائلة للمنطقة.