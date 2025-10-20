وزير البيئة يفتتح المعرض الزراعي السعودي 2025 ويشهد توقيع 28 اتفاقية بـ3.5 مليارات ريال

عقب الافتتاح، تجوّل الوزير في أجنحة المعرض، التي شملت قطاعات عدة، منها: الإنتاج النباتي، إدارة المزارع والمشاتل، الأغذية العضوية، الدواجن، الماشية، الألبان، الأعلاف، المطاحن، الاستزراع المائي، تغليف الأغذية، الصحة الحيوانية، الخدمات البيطرية، الابتكار، وريادة الأعمال.