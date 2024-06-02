المملكة تستعرض مبادراتها النوعية الداعمة لدفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية

وخلال الاجتماعات استعرض الخريّف دعم حكومة المملكة للدول الأفريقية، سواء ثنائيًّا أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية كالبنك الأفريقي للتنمية، كما تناول بعضَ المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات: الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية، والتعامل مع التغير المناخي، كمبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".