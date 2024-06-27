أمانة الرياض تكشف عن مشاريع للتوسع في الحدائق وتدعو الشركات للتقديم على التأهيل المسبق

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض تعمل على تنفيذ خطتها الإستراتيجية، وتحقيق التطلعات، بناء بيئة نوعية في المدينة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتفعيلًا لدورها في التنمية الحضرية، والبيئية، وصناعة مرافق عامة تواكب تطلعات السكان، ونمو المدينة، في مختلف أحيائها؛ لرياض مزدهرة، مستدامة، ذات جودة عالية.