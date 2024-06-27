أمانة الرياض تكشف عن مشاريع للتوسع في الحدائق وتدعو الشركات للتقديم على التأهيل المسبق

دعت أمانة منطقة الرياض، الشركات ذات الكفاءة العالية، والخبرة المميزة في مجال تنفيذ الحدائق والمنتزهات، إلى تقديم طلبات التأهيل لعدد من المشروعات الجديدة، عبر تقديم المستندات لبدء التأهيل عبر منصة "كفو": https://rmpmis.com/kfo/register_competitions_company/9 .
وتأتي هذه العمليات التطويرية امتداداً لإيمان الأمانة بدورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى جودة الحياة، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز البيئة الحضرية، والبيئية في المدينة، ورفع جودة الحياة، وتأهيل الحدائق، المنتزهات، والمرافق العامة، فضلاً عن بناء بيئة تواكب تطلعات السكان، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية، والإسهام في تعزيز مفهوم المدينة الذكية بتأهيل نوعي.
يُذكر أن أمانة منطقة الرياض تعمل على تنفيذ خطتها الإستراتيجية، وتحقيق التطلعات، بناء بيئة نوعية في المدينة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتفعيلًا لدورها في التنمية الحضرية، والبيئية، وصناعة مرافق عامة تواكب تطلعات السكان، ونمو المدينة، في مختلف أحيائها؛ لرياض مزدهرة، مستدامة، ذات جودة عالية.