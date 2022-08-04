بلدية جدة الجديدة تضبط لحومًا منتهية الصلاحية في مطعم شهير بالزهراء

كشفت رئيسة بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، عزة العسبلي، عن رصد ربع طن من اللحوم المنتهية الصلاحية، تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في أحد مطاعم الوجبات السريعة المعروفة في نطاق البلدية بحي الزهراء.
وتم رصد مخالفة لاشتراطات النظافة العامة داخل المطعم، وتدني مستوى النظافة في منطقة تخزين الغذاء.
وقامت البلدية باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة ومصادرة وإتلاف اللحوم الفاسدة.
جاء ذلك ضمن جهود الرقابة البلدية لرفع مستوى الامتثال في المنشآت التجارية والغذائية.