بلدية جدة الجديدة تضبط لحومًا منتهية الصلاحية في مطعم شهير بالزهراء

كشفت رئيسة بلدية جدة الجديدة التابعة لأمانة محافظة جدة، عزة العسبلي، عن رصد ربع طن من اللحوم المنتهية الصلاحية، تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في أحد مطاعم الوجبات السريعة المعروفة في نطاق البلدية بحي الزهراء.