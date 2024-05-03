"الأرصاد": استمرار الأمطار والرياح على أجزاءٍ من جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرارَ هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة مصحوبةً برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، كما يُتوقع هطول أمطارٍ رعديّة على منطقة نجران؛ قد تمتد إلى الباحة، وكذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف والحدود الشمالية.