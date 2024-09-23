مطارات الدمام تحتفل مع مسافريها باليوم الوطني السعودي الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"

احتفلت مطارات الدمام، في مطاراتها الدولية الثلاثة: مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأحساء الدولي، ومطار القيصومة الدولي، باليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، وجاءت الاحتفالات في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث تزيّنت صالات المطارات الثلاث بهوية اليوم الوطني، وبالأعلام الوطنية واكتست باللون الأخضر على مباني المطارات وداخل الصالات، وسط فرحة غامرة جمعت الصغار والكبار، لتتحول هذه المواقع إلى لوحة وطنية متكاملة تعكس حب الوطن والإبداع في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.
وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ارتسمت البهجة على وجوه المسافرين والزوار، حيث استمتع الجميع بفعاليّات متنوعة تعكس روح الانتماء الوطني ومن بينها الأغاني الوطنية والعرضة السعودية ومعرض التاريخ السعودي؛ وتخلل الاحتفال مسابقات تفاعلية للأطفال والكبار، وعروض ضوئية جذبت الحضور، كما شهدت الاحتفالات بمطار الملك فهد الدولي مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني التي تحرص شركة مطارات الدمام على تعزيز شراكتها ضمن اهتمامها بإثراء مسؤوليتها الاجتماعية.
أما في مطار القيصومة الدولي فقد عاش المسافرون أجواءً احتفالية زاخرة بالابتسامات والتفاعل الوطني البهيج، وفي مطار الأحساء الدولي شهدت الصالات احتفالات كبيرة بمشاركة المسافرين، الذين عبّروا عن فخرهم بالوطن وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق، في تجسيد حي لشعار "نحلم ونحقق".
بهذه الاحتفالات، تجدد مطارات الدمام تشديدها على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ملتزمة بتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتها والاحتفال بالقيم الوطنية التي تجمعنا جميعًا، وتنعكس إيجابًا على تحسين تجربة المسافر للوجهات المحلية والدولية.