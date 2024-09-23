مطارات الدمام تحتفل مع مسافريها باليوم الوطني السعودي الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق"

احتفلت مطارات الدمام، في مطاراتها الدولية الثلاثة: مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأحساء الدولي، ومطار القيصومة الدولي، باليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق"، وجاءت الاحتفالات في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث تزيّنت صالات المطارات الثلاث بهوية اليوم الوطني، وبالأعلام الوطنية واكتست باللون الأخضر على مباني المطارات وداخل الصالات، وسط فرحة غامرة جمعت الصغار والكبار، لتتحول هذه المواقع إلى لوحة وطنية متكاملة تعكس حب الوطن والإبداع في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.