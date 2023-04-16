مناشدة لأمير المنطقة: شلالات "المجاري" تُدمِّر البيئة وتُلوِّث المياه في "فيفاء"

وتعود الأسباب إلى ما يقوم به "ضعاف النفوس" بفتح خزانات "الصرف الصحي" بشكل عشوائي، بالتزامن مع هطول الأمطار؛ الأمر الذي دمَّر عشرات المدرجات الزراعية، بدءًا من جهة "مروح" مرورًا بـ"القريمع" و"مربا"، ووصولاً إلى قرى "السلماني".