مخطط المراكز اللوجستية.. ربط السعودية بالعالم والارتقاء بجودة الحياة

من جهة أخرى، يُعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية السعودية 2030م لتحويل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعَي التعدين والطاقة، والتركيز على محورَي المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة؛ ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات، وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها؛ إذ يعمل على إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.