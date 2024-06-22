بعد موافقة مجلس الوزراء.. 3 إجازات مطولة في العام الدراسي المقبل

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة، حيث يتمتع منسوبو التعليم العام خلال العام المقبل بإجازة نهاية أسبوع مطولة واحدة في الفصل الدراسي الأول توافق يوم 14/ 4/ 1446هـ، ويسبقها إجازة اليوم الوطني والذي يوافق تاريخ 19-20 ربيع أول 1446هـ.