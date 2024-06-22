بعد موافقة مجلس الوزراء.. 3 إجازات مطولة في العام الدراسي المقبل

تضمن التقويم الدراسي للتعليم العام، الذي أعلنت وزارة التعليم عنه للعام 1446 - 1447هـ، ثلاث إجازات مطولة، بالإضافة للإجازات الرسمية.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة، حيث يتمتع منسوبو التعليم العام خلال العام المقبل بإجازة نهاية أسبوع مطولة واحدة في الفصل الدراسي الأول توافق يوم 14/ 4/ 1446هـ، ويسبقها إجازة اليوم الوطني والذي يوافق تاريخ 19-20 ربيع أول 1446هـ.
كما تضمن الفصل الدراسي الثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة واحدة أيضاً توافق يومي 10-11/ 6/ 1446هـ، ثم إجازة يوم التأسيس والتي تصادف تاريخ 24 شعبان 1446هـ.
كما جاءت إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثالث يومي 6 - 7 ذي القعدة 1446هـ.