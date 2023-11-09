"التحكيم التجاري" و"الخارجية" يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء قنوات للتعاون

وسيتولى المركز، طبقًا للمذكرة، تعريف أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي بالتحكيم التجاري وبدائل تسوية المنازعات، كما سيتعاون المركز والوزارة إعلاميًّا في ترويج المملكة مقرًّا آمنًا للتحكيم التجاري، وإبراز جهودها في هذا الجانب على الصعيد التنفيذي والتشريعي والقضائي، اعتمادًا على ما يملكه الطرفان من قنوات إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهما، وتقديم خدمات التطوير المهني لمنسوبي الوزارة على صعيد ممارسة بدائل تسوية المنازعات، لا سيما التحكيم التجاري، ومن ذلك عقد البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية SCCA، الذراع التدريبية للمركز وإحدى مبادراته النوعية.