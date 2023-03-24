الحلّة الجديدة "تكبّر الهقوة" في برامج "الإذاعة والتلفزيون" مع انطلاق رمضان

وكشف اليوم الأول للموسم الأكبر إعلامياً في الشرق الأوسط، حجم تنوع البرامج على شاشات "السعودية" و SBC ، وأثبت قدرة الإعلام الحكومي على مزاحمة كبرى القنوات الخاصة فضائياً، فالعاملون على هذه القنوات، من أبناء السعودية، يعرفون ماذا يريد أن يراه المواطنون على الشاشة، وبالتالي فهم يضعون أيديهم على لوحات المفاتيح، ويبدأون في التخطيط والكتابة والإعداد لما يمكن أن يثير اهتمامًا لسكان المملكة، ويخرجون بحزمة برامج من أرضهم تتناسب مع ثقافتهم وتلبي ذائقتهم.