رابطة العالم الإسلامي ترحّب باعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين

وأشاد في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي اتّخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول إلى أن تحذوَ حذوها؛ وقوفًا مع الحقّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني.