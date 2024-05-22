رابطة العالم الإسلامي ترحّب باعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين

رحّبَت رابطة العالم الإسلامي بالقرار المهمّ والإيجابي الذي اتخذَته كلٌّ من: مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، باعترافهم بدولة فلسطين العزيزة.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكّدَ الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ أن القرارَ يُعبِّر بوضوحٍ عن أنموذج مهمّ للتحول في الوعي الدولي حيال الحقّ الأصيل للشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
وأشاد في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي اتّخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة، داعيًا بقيةَ الدول إلى أن تحذوَ حذوها؛ وقوفًا مع الحقّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني.