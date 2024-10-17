"الفضلي" يجري مباحثات على هامش أعمال مجلس وزراء البيئة العرب

عقد وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سلسلةً من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسؤولين في مجالات البيئة؛ للبحث وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة وعددٍ من الدول.
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال مُبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والدورة الـ"35" لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي ترأّستها المملكة في مدينة جدة.
وبحث "الفضليُّ" مع وزير البيئة في جمهورية اليمن المهندس توفيق عبدالواحد الشجربي؛ أوجهَ التعاون بين البلدين في مجالات البيئة وتعزيز الشراكة في الحفاظ على الموارد البيئية، وخاصة البيئة البحرية، كما ناقش مع وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين صلاح فؤاد؛ سُبلَ تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة.
في السياق ذاته التقى الوزيرُ "الفضلي" وكيلَ وزارة البيئة في جمهورية العراق الدكتور جاسم الحمادي، وجرى خلال اللقاء مناقشةُ أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة، وخاصة في مكافحة العواصف الرملية والغبارية والتصحر.
كما ناقش مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة؛ الجهودَ الحثيثة للهيئة ونشاطاتها، وتعزيز دورها الإقليمي في الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها.
وناقشت اللقاءاتُ الثنائية التي عقدها الوزير "الفضلي"، الجهودَ المشتركة مع الدول الإقليمية في مواجهة التحديات والقضايا المتعلّقة بالبيئة؛ مما تُسهم في تحقيق المستهدفات لضمان مستقبل بيئي أفضل للأجيال القادمة.