"الفضلي" يجري مباحثات على هامش أعمال مجلس وزراء البيئة العرب

وبحث "الفضليُّ" مع وزير البيئة في جمهورية اليمن المهندس توفيق عبدالواحد الشجربي؛ أوجهَ التعاون بين البلدين في مجالات البيئة وتعزيز الشراكة في الحفاظ على الموارد البيئية، وخاصة البيئة البحرية، كما ناقش مع وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين صلاح فؤاد؛ سُبلَ تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة.