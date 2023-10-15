"وثوق للتقنيات" راعيًا لنادي الباطن السعودي

أعلنت وثوق للتقنيات يوم الخميس الماضي، توقيع اتفاقية رعاية مع نادي الباطن السعودي، لتصبح وثوق للتقنيات راعيًا لنادي الباطن.
ونشر نادي الباطن السعودي عبر "تويتر" تفاصيل الرعاية التي تستمر لمدة عامل كامل لتصبح الشركة المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات التقنية والتسويقية "وثوق للتقنيات" راعيًا تقنيًا للنادي.
وتهدف رعاية "وثوق للتقنيات" لنادي "الباطن" إلى تطوير البنية التحتية التقنية للنادي من خلال ما تقدمه "وثوق" من خدمات وحلول تقنية.
من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي بالنادي الأستاذ عوض الهزيمي عن سعادتة بهذه الرعاية مع منشأة رائدة في مجال التقنية والتسويق مقدماً شكره وتقديرة لإدارة وثوق وطاقمها.
بوره، أكد الرئيس التنفيذي لوثوق للتقنيات عبدالعزيز العنزي عن فخرهم لرعايتهم للنادي وشكرهم لمنسوبي نادي الباطن لحرصهم واهتمامهم المباشر على اتمام هذه الرعاية التي تهدف لتطوير القطاع الرياضي، بما يتسق مع ما تشهده المملكة من تطورٍ ونموٍ على كافة أصعدة القطاع الرياضي وبشتى الألعاب الرياضية، وعلى ما يحظى به القطاع من رعايةٍ كريمة من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
مثّل إدارة الباطن في التوقيع الرئيس التنفيذي للنادي عوض الهزيمي، فيما مثل وثوق للتقنيات عبدالعزيز فيصل العنزي بصفته رئيساً تنفيذيًا لها.