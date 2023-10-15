"وثوق للتقنيات" راعيًا لنادي الباطن السعودي

بوره، أكد الرئيس التنفيذي لوثوق للتقنيات عبدالعزيز العنزي عن فخرهم لرعايتهم للنادي وشكرهم لمنسوبي نادي الباطن لحرصهم واهتمامهم المباشر على اتمام هذه الرعاية التي تهدف لتطوير القطاع الرياضي، بما يتسق مع ما تشهده المملكة من تطورٍ ونموٍ على كافة أصعدة القطاع الرياضي وبشتى الألعاب الرياضية، وعلى ما يحظى به القطاع من رعايةٍ كريمة من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.