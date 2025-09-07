بالصور.. الحَرَمان الشريفان يشهدان أداء صلاة الخسوف وسط أجواء إيمانية مهيبة

وفي المدينة المنورة، اكتظّ المسجد النبوي بالمصلين الذين أدّوا صلاة الخسوف جماعة، حيث أمّهم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله القرافي، وألقى خطبة مؤثرة شدد فيها على شكر نعم الله والإكثار من الاستغفار والرجوع إليه، مذكّراً بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين كسفت الشمس فبادر إلى الصلاة وذكّر الأمة بأنها آية من آيات الله.