السبع: احذروا من تأثير "تويتر" و“التيك توك” و”إنستجرام” على أولادكم

أكد المتخصص التقني عبدالله السبع أن تويتر غير مناسب للأطفال، والأب الذي يسمح لطفله بالدخول إلى تويتر يرتكب جريمة بحق طفله مثل الأب الذي يسمح لطفله بدخول الإنستجرام وتيك توك وغيرهما.
وبيَّن في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن أغلب منصات التواصل الاجتماعي التصنيف العمري لها أكثر من ١٧ عامًا، وإذا كان ابنك أقل من ١٧ عامًا فأنت تتحمل المسؤولية.
وقال إن جميع منصات التواصل الاجتماعي غير موجهة للأطفال؛ فكلها أعمارها ١٧ سنة. مثلاً اليوتيوب غير موجَّه للأطفال؛ ولذلك وضعوا نسخة خاصة للأطفال اسمها "يوتيوب كيدز"، لكن بعض الآباء يكون متساهلاً فيها.
وحذر “السبع” من أن الإنترنت عالم شائك، والمحتويات داخل منصات التواصل الاجتماعي كـ“تيك توك، إنستجرام ويوتيوب”، وغيرها.. غير مناسبة نهائيًّا للأطفال. وجميع منصات التواصل فيها مخاطر، لا نستطيع أن نقول هذه أفضل من تلك؛ فكلها فيها المشاكل نفسها، وكلها فيها المخاطر نفسها.
وفي الختام وجَّه “السبع” نصيحة للآباء والأمهات بأن طفلك من الممكن أن يتعرض للتنمُّر أو مشاكل أخلاقية، أنت في غنى عنها.. محذرًا من أن الإنترنت مليء بقصص آباء وأطفال تعرَّضوا لمثل هذه المشاكل، وهناك أطفال دخلوا المستشفى، وتوفوا بسبب تحديات موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، وأطفال تعرضوا للتنمر والاعتداء الجنسي في منصات التواصل الاجتماعي؛ فلذلك السعيد مَن اتعظ بغيره.