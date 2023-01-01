السبع: احذروا من تأثير "تويتر" و“التيك توك” و”إنستجرام” على أولادكم

وحذر “السبع” من أن الإنترنت عالم شائك، والمحتويات داخل منصات التواصل الاجتماعي كـ“تيك توك، إنستجرام ويوتيوب”، وغيرها.. غير مناسبة نهائيًّا للأطفال. وجميع منصات التواصل فيها مخاطر، لا نستطيع أن نقول هذه أفضل من تلك؛ فكلها فيها المشاكل نفسها، وكلها فيها المخاطر نفسها.