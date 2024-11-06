إنذارٌ أحمر لـ "الأرصاد" يغلف 6 مناطق.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وانعدامٌ للرؤية

وتشمل الحالة التي تستمر حتى أوقات مختلفة من اليوم، في تبوك، كلاً من المعظم وتيماء، بينما تشمل: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل في عسير، والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد بجازان، وكلاً من: الجبيل والخُبر والدمام ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق بالشرقية، والعويقلية وعرعر بالحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بالجوف.