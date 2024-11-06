إنذارٌ أحمر لـ "الأرصاد" يغلف 6 مناطق.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة وانعدامٌ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، مجموعة إنذارات باللون الأحمر لعددٍ من المناطق، حول حالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة وسيول.
وتشمل الحالة التي تستمر حتى أوقات مختلفة من اليوم، في تبوك، كلاً من المعظم وتيماء، بينما تشمل: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل في عسير، والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد بجازان، وكلاً من: الجبيل والخُبر والدمام ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق بالشرقية، والعويقلية وعرعر بالحدود الشمالية، ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بالجوف.
وتوقّع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَدٍ، وجريان السيول.