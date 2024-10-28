"الأمن العام": سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بأبو عريش بجازان

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
ونجحت قوات الأمن في محافظة أبو عريش، في ضبط امرأة من الجنسية اليمنية تمارس التسول بشكل مباشر أمام أحد المحلات التجارية.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، نشر الأمن العام فيديو على حسابه في "إكس"، أكد خلاله ضبط امرأتين من الجنسية السورية تمارسان التسول بشكل مباشر عبر استعطاف المجتمع، وأخرى من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.