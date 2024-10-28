"الأمن العام": سقوط عدد من المتسولين في قبضة رجال الأمن بأبو عريش بجازان

وتحت عنوان "معًا نكافح التسول"، نشر الأمن العام فيديو على حسابه في "إكس"، أكد خلاله ضبط امرأتين من الجنسية السورية تمارسان التسول بشكل مباشر عبر استعطاف المجتمع، وأخرى من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة.