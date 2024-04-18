3 جلسات ثرية.. شاهد انطلاق فعالية "مستقبل تقنيات الكم وتطبيقاتها بالمملكة"

وخلال الكلمة الافتتاحية، أكدت المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، على أهمية هذه الفعالية في إبراز إنجازات وإمكانات تقنيات الكم في مجال تحويل الصناعات المختلفة لمواجهة التحديات المعقدة، مبينة أن المركز أطلق مؤخراً مشروعاً يركز على اقتصاد الكم كما يهدف إلى إنشاء منصة للتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص والأكاديمي في المملكة التي ستسهم في اكتشاف الفرص التي توفرها تقنيات الكم لتوظيفها في الاقتصاد المحلي؛ وبالتالي تعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي.