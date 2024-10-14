الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن ترسية المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج
أتمّت الهيئة العامة للأمن الغذائي، ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج، الثانية للعام الجاري 2024م، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية.
وأوضح محافظ الهيئة، أن الهيئة أتمّت التعاقد على كمية (360) ألف طن قمح، موزعة على (6) بواخر، بواقع باخرتَيْن لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (60) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير - مارس 2025م)، وبيّن أنه تمّت ترسية الدفعة الثانية على كل من: الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ بواقع (240) ألف طن، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية؛ بواقع (120) ألف طن.
يُذكر أن المناقصة الأولى للمستثمرين السعوديين في الخارج تمّت ترسيتها في شهر أبريل الماضي على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بكمية (415) ألف للتوريد خلال الفترة (أغسطس - ديسمبر 2024م).
وأكّد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.
وفي هذا الشأن تدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي المستثمرين السعوديين كافة، إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدُّم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام المقبلة.
ويمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.gfsa.gov.sa/Import/Wheat