الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن ترسية المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج

وأوضح محافظ الهيئة، أن الهيئة أتمّت التعاقد على كمية (360) ألف طن قمح، موزعة على (6) بواخر، بواقع باخرتَيْن لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (180) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (60) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير - مارس 2025م)، وبيّن أنه تمّت ترسية الدفعة الثانية على كل من: الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ بواقع (240) ألف طن، وشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الدولية؛ بواقع (120) ألف طن.