"رئيس جامعة القصيم": علَم المملكة رمز للتلاحم والوحدة وراية شامخة لا تنكس

وأضاف أنه إيمانًا بما يشكّله العلَم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية على مدى ثلاثة قرون، قدّم فيها جيل الآباء والأجداد مع القيادة الرشيدة واحدةً من أعظم ملاحم تاريخ نشأة الدول، وعطفًا على تلك الأهمية صدر الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًّا بالعلَم، باسم (يوم العلم) وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- العلَم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء عاليًا شامخًا لا ينكس بأي حال من الأحوال.