30 عامًا عليها.. "الفيصل" يفتتح ندوة "العلاقات السعودية- البوسنية: نظرة تاريخية وتأملات للمستقبل"

وافتتحت الندوة بكلمة الأمير تركي الفيصل، عبر خلالها عن رغبته في أن تكون هذه الندوة منطلقًا لتعاون علمي أشمل بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية والمؤسسات العلمية في البوسنة والهرسك، وتعزيز العلاقات الثقافية، كما يؤكد عمق وأهمية هذه العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك.