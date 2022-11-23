30 عامًا عليها.. "الفيصل" يفتتح ندوة "العلاقات السعودية- البوسنية: نظرة تاريخية وتأملات للمستقبل"

افتتح رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل ندوة "العلاقات السعودية- البوسنية: نظرة تاريخية، وتأملات للمستقبل"، ومعرض صور مصاحب للندوة؛ بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات السعودية- البوسنية.
جاء ذلك في قاعة المحاضرات في مبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير البوسنة لدى المملكة محمد يوسيتش، وعدد من السفراء والمسؤولين.
وافتتحت الندوة بكلمة الأمير تركي الفيصل، عبر خلالها عن رغبته في أن تكون هذه الندوة منطلقًا لتعاون علمي أشمل بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية والمؤسسات العلمية في البوسنة والهرسك، وتعزيز العلاقات الثقافية، كما يؤكد عمق وأهمية هذه العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك.
وخلال المؤتمر، تحدث كل من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسفير البوسنة والهرسك لدى المملكة، وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البوسنية عباس بن أحمد بن محمد هادي.
وألقت الندوة الضوء على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والبوسنة والهرسك منذ افتتاح السفارات في البلدين، كما يستعرض معرض الصور المصاحب للندوة عددًا من الصور التي توثق عمق العلاقة بين البلدين.