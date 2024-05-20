"كاتب" يقترح الترويج للسياحة الصحية عبر "السفارات السعودية" وتعيين "ملحق سياحي"

ويرى "العقيلي" أن هناك 3 جهات، كان ينبغي أن تكون أول المشاركين في الملتقى، هي: (سفارات السعودية في الخارج- وزارة السياحة وهيئاتها المختلفة- وكالات السفر والسياحة التي تنظم رحلات من الخارج إلى داخل السعودية)؛ حتى يتحقق النجاح الذي كان مأمولاً للملتقى، وحتى تصبح السعودية أولى الدول التي يفكر بها الباحثون عن الشفاء.