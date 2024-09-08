"أمانة العاصمة المقدّسة" تُنفّذ أول حديقة حجرية بمكة المكرّمة

وتتميّز الحديقة الحجرية بأنها نُفّذت من مواد صديقة للبيئة، بحيث يتسنى إضافة مرافق جديدة، مثل: مناطق الجلوس، وممرات تعليمية حول الأحجار، ومناطق لألعاب الأطفال، كما أن الصخور والأحجار المستخدمة تُعد موادَّ متينة وسهلة التنظيف والصيانة مع تقليل الحاجة الى الصيانة الدورية، كما أنها تسمح بالتكيُّف مع التحديات المناخية، واعتماد تصاميم متنوّعة تتناسب مع تغييرات درجات الحرارة وكميات الأمطار، ويمكن تعديل أجزائها بسهولة.