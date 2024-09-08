"أمانة العاصمة المقدّسة" تُنفّذ أول حديقة حجرية بمكة المكرّمة

تُنفّذ أمانة العاصمة المقدّسة أول حديقة حجرية بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو (1000) متر مربع، وذلك ضمن مشاريع الحدائق التي تنفّذها "الأمانة" بمكة المكرّمة.
وتهدف "الأمانة" من تنفيذ الحديقة إلى استغلال المواد المعاد تدويرها والاستفادة من مخلفات القطع الصخرية الناتجة عن بعض المشاريع في مكة المكرّمة، وتحسين مسطحات الحدائق والمرافق العامة، وتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية، وتوفير أماكن فريدة من نوعها تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث المحلي من خلال استخدام موارد محلية وتقنيات مستدامة، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المادية والطبيعية والإمكانات المتاحة بشكلٍ فعّال ومتوازن بيئياً وعمرانياً.
وتتميّز الحديقة الحجرية بأنها نُفّذت من مواد صديقة للبيئة، بحيث يتسنى إضافة مرافق جديدة، مثل: مناطق الجلوس، وممرات تعليمية حول الأحجار، ومناطق لألعاب الأطفال، كما أن الصخور والأحجار المستخدمة تُعد موادَّ متينة وسهلة التنظيف والصيانة مع تقليل الحاجة الى الصيانة الدورية، كما أنها تسمح بالتكيُّف مع التحديات المناخية، واعتماد تصاميم متنوّعة تتناسب مع تغييرات درجات الحرارة وكميات الأمطار، ويمكن تعديل أجزائها بسهولة.
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة حصدت أخيراً إحدى الجوائز الأولى على مستوى أمانات المملكة في ملف (الحديقة الحجرية)، وذلك ضمن جائزة وزارة البلديات والإسكان (بصمة بلدي) التي تنظّمها وكالة الإسكان التنموي؛ بهدف تشجيع الابتكارات والمبادرات الفردية والمؤسسية لتحسين المشهد الحضري في المرافق العامة في مختلف مدن المملكة.