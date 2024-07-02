كأس العالم للرياضات الإلكترونية تتشارك مع HONOR لتقديم أجهزة هواتف محمولة لمنافسات الحدث

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "نرحب بالشراكة مع HONOR وانضمامها لقائمة شركاء الحدث الأكبر في تاريخ القطاع. يرتبط اسم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بأحدث ما تقدمه التكنولوجيا العصرية، وللتأكيد على تقديم منافسات احترافية في هذه البطولة المرموقة، من الضروري توفير معدات تواكب هذه التطورات. ويمتاز HONOR 200 Pro بتقنيات حديثة تتجاوز معايير متطلبات اللاعبين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ونتطلع لانطلاق البطولة ومتابعة نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية وهم يتنافسون للفوز بأضخم الجوائز باستخدام أفضل التقنيات".