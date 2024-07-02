كأس العالم للرياضات الإلكترونية تتشارك مع HONOR لتقديم أجهزة هواتف محمولة لمنافسات الحدث

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم عن عقدها لشراكة رسمية مع HONOR، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والأجهزة الذكية، بهدف تحسين ودمج تجربة اللاعبين والمشجعين من جميع أنحاء العالم، وتعزيز هويتي العلامتين التجاريتين، خلال الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والذي تستضيفه مدينة الرياض ابتداءً من 3 يوليو القادم حتى 25 أغسطس 2024.
وبموجب الشراكة، أصبح الهاتف الذكي الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتستفيد البطولة من تقنيات الجهاز المتطورة واستخدامها في مسابقات الرياضات الإلكترونية على أكثر ألعاب الأجهزة المحمولة شهرة في العالم مثل، فري فاير – Free Fire وأونر أوف كينجز – Honor of Kings وموبايل ليجندز: بانج بانج - Mobile Legends: Bang Bang.
ويُعد الهاتف الذكي النسخة الأنسب لعشاق الألعاب الإلكترونية، إذ يمتلك مجموعة من الميزات الجديدة والفريدة التي تستقطب محترفي الرياضات الإلكترونية وهواتها. وتشمل على ما يلي:
. معالج قوي من سلسلة سناب دراجون 8: يتميز بسرعة تصل إلى 3 جيجا هرتز، مما يضمن قوة كبيرة في معالجة الرسومات.
. بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5200 ميلي أمبير: توفر أطول فترة استخدام تصل إلى 61 ساعة بالشحنة الواحدة.
. دقة عرض بتردد 3840 هرتز وتقنية تعتيم آمن معتمدة من "تي يو في" راينلاند للحد من الوميض، وضوء أزرق منخفض لتقليل إجهاد العين، إلى جانب تقنية Natural Tone 2.0 لتحسين ألوان العرض.
. نظام تبريد فائق: يمتلك غرفة بخار تمتد على 36,881 ملم مربع من مساحة الجهاز، أكبر 10% من هاتف HONOR 90، لتبديد الحرارة بشكل فعال.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "نرحب بالشراكة مع HONOR وانضمامها لقائمة شركاء الحدث الأكبر في تاريخ القطاع. يرتبط اسم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بأحدث ما تقدمه التكنولوجيا العصرية، وللتأكيد على تقديم منافسات احترافية في هذه البطولة المرموقة، من الضروري توفير معدات تواكب هذه التطورات. ويمتاز HONOR 200 Pro بتقنيات حديثة تتجاوز معايير متطلبات اللاعبين في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ونتطلع لانطلاق البطولة ومتابعة نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية وهم يتنافسون للفوز بأضخم الجوائز باستخدام أفضل التقنيات".
من جانبه، قال الدكتور راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة لدى HONOR: "يسرنا الانضمام كشركاء لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ونقدم الهاتف الذكي الرسمي لمنافسات الألعاب عبر الأجهزة المحمولة. لدينا في HONOR التزام دائم بدعم عملائنا وتقديم منتجات توفر تجارب وأداء احترافي تخص هواة ومحترفي الألعاب بشكل خاص، ومن المؤكد أن التقنيات التي توفرها أجهزة HONOR ستُمكن اللاعبين من إطلاق العنان لطاقاتهم وتحقيق آفاق جديدة في رحلتهم بعالم الألعاب، ونتمنى بأن نستمتع جميعًا بأحداث المنافسات وأن نساهم في منح جماهير وعشاق الرياضات الإلكترونية لحظات مميزة من خلال تحسين تجربة اللاعبين".
ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 3 يوليو ويمتد لثمانية أسابيع، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الالكترونية، حيث يتابع المشجعين منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر 22 بطولة في أشهر الألعاب للفوز بجوائز مالية تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار، والذي يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار وتقدم مزيجًا بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية.
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