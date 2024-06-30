اكتمال المرحلة الأولى من أعمال مشروع "مسارات شوران" في المدينة المنوّرة

كما يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة قطاع الاستثمار في معالجة مظاهر التشوّه البصري في الأحياء، وزيادة المساحات المفتوحة بها، واستيعاب فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى زيادة الترابط والتنمية الاجتماعية بين سكان الأحياء من مختلف فئات المجتمع، وأنسنة المدينة المنوّرة من خلال إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع استثمارية والاستفادة من المردود المالي في مقابل تشغيل وصيانة عناصر حي شوران كنموذج اقتصادي وثقافي.