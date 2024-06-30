اكتمال المرحلة الأولى من أعمال مشروع "مسارات شوران" في المدينة المنوّرة

أكملت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، المرحلة الأولى من أعمال مشروع "مسارات شوران"؛ أحد المشروعات النوعية بالمنطقة، ويهدف إلى رفع جودة الحياة، حيث تقع المرحلة الأولى منه على مساحة تتجاوز 85350 متراً مربعاً، بحي شوران بالمدينة المنوّرة.
ويضم المشروع في مرحلته الأولى: مسارات رئيسة للمشي بطول يبلغ 1650 متراً طولياً، وأخرى للدراجات بطول 1420 متراً طولياً، ومسطحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع، و7 مناطق استثمارية بمساحة تبلغ 2350 متراً مربعاً، وملعباً رياضياً، ومواقف للمركبات.
وتسعى أمانة منطقة المدينة المنوّرة من خلال المشروع، إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية بالمنطقة، وتعزيز العوائد من العقارات البلدية بما يُسهم في تقديم أفضل للخدمات، وتحقيق التنمية والاستدامة المالية للمدن، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير وتنمية ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران؛ لتمثل هوية المنطقة وتكون مركزاً جاذباً للسكن والترفيه والاستثمار.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة قطاع الاستثمار في معالجة مظاهر التشوّه البصري في الأحياء، وزيادة المساحات المفتوحة بها، واستيعاب فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى زيادة الترابط والتنمية الاجتماعية بين سكان الأحياء من مختلف فئات المجتمع، وأنسنة المدينة المنوّرة من خلال إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع استثمارية والاستفادة من المردود المالي في مقابل تشغيل وصيانة عناصر حي شوران كنموذج اقتصادي وثقافي.