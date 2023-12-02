مهلة تصحيحية لاستخراج شهادة امتثال المباني عبر منصة "بلدي"

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي في إكس: "تنوه ‫أمانة العاصمة المقدسة على ملاك المباني الواقعة على الطرق المستهدفة بضرورة استخراج شهادة امتثال المباني عبر منصة بلدي قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 6 / 8 / 1445هـ وفق المتطلبات اللازمة لامتثال المباني على الشوارع التجارية المستهدفة، من خلال الخريطة التفاعلية، لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي:

https://apps.apple.com/sa/app/id1522185123?l=a