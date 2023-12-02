مهلة تصحيحية لاستخراج شهادة امتثال المباني عبر منصة "بلدي"

نوهت أمانة العاصمة المقدسة على ملاك المباني الواقعة على الطرق المستهدفة بضرورة استخراج شهادة امتثال المباني عبر منصة بلدي قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 6 / 8 / 1445هـ.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي في إكس: "تنوه أمانة العاصمة المقدسة على ملاك المباني الواقعة على الطرق المستهدفة بضرورة استخراج شهادة امتثال المباني عبر منصة بلدي قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 6 / 8 / 1445هـ وفق المتطلبات اللازمة لامتثال المباني على الشوارع التجارية المستهدفة، من خلال الخريطة التفاعلية، لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي:
يأتي ذلك امتثالاً لمبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتحسين المشهد البصري وتعزيز جودة الحياة.