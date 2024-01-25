"العقل": تأخر المرأة بالإنجاب وانخفاض معدل المواليد في المملكة دليل على "زيادة الوعي"

وقال لبرنامج ياهلا "هل الصحيح أن ينجب الزوجان في أول سنوات زواجهما أم هناك أمور كثيرة تحتاج إلى البناء أولاً، مشيرًا إلى أن دخول المرأة السعودية لسوق العمل له تبعات اجتماعية ومن ضمنها تأخر الإنجاب مثلاً والاهتمام بمسيرتها الوظيفية لتشارك بالتنمية "فهي ليست ولادة أطفال فقط" على حد التعبير، مشيرًا إلى أهمية أن تهتم الأسرة بتقنين عدد الأطفال وأن يكون دخلها مناسبًا لاحتياجات أبنائهم، مضيفًا: "تأخر المرأة بالإنجاب دليل وعي".