"العقل": تأخر المرأة بالإنجاب وانخفاض معدل المواليد في المملكة دليل على "زيادة الوعي"

يرى الكاتب الصحفي عقل العقل أن انخفاض معدل المواليد في السعودية دليل على "زيادة الوعي" بمفهوم الأسرة، معتبرًا أن طفلين لكل أسرة هو الرقم المثالي للإنجاب في السعودية.
وقال لبرنامج ياهلا "هل الصحيح أن ينجب الزوجان في أول سنوات زواجهما أم هناك أمور كثيرة تحتاج إلى البناء أولاً، مشيرًا إلى أن دخول المرأة السعودية لسوق العمل له تبعات اجتماعية ومن ضمنها تأخر الإنجاب مثلاً والاهتمام بمسيرتها الوظيفية لتشارك بالتنمية "فهي ليست ولادة أطفال فقط" على حد التعبير، مشيرًا إلى أهمية أن تهتم الأسرة بتقنين عدد الأطفال وأن يكون دخلها مناسبًا لاحتياجات أبنائهم، مضيفًا: "تأخر المرأة بالإنجاب دليل وعي".
ولفت إلى اهتمام ورعاية الأسر السعودية لأبنائهم منذ ولادتهم حتى بعد زواجهم متوقعًا حسب رأيه عدم صمود مثل هذه العلاقة والرعاية الأسرية الممتدة والطويلة في وجه العولمة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وأفاد بأن المفاهيم السابقة حول الإنجاب والتربية ليست بالضرورة أن تكون صحيحة.