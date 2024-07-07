اتحاد الغرف السعودية يُعلن إعادة نشاط مجلس الأعمال السعودي الكندي

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم، أن تشكيل المجلس يأتي تزامنًا مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية؛ ليسهم تشكيله في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.