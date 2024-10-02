"التجارة" تٌشهر بـ "سعيد مبارك سعيد النهدي" و"سعيد حماده الكدرو" لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات والإنشاءات

ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.