بتكلفة تجاوزت 2.5 مليون ريال.. الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بشرائع مكة

وبيّنت الشركة أن المشروع المنفّذ جاء استكمالًا لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع، المتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت (2.267) مترًا طوليًّا؛ موضحةً أن المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نِسَب التغطية بالخدمات، وتحسين الأعمال البيئية المقدمة.