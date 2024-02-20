الإعلام الوطني السعودي.. دعم للناتج المحلي وتوفير عشرات آلاف الوظائف

من جهة أخرى ساهم القطاع في توفير العديد من فرص التوظيف للشباب والفتيات من أبناء وبنات الوطن، حيث بلغت الفرص الوظيفية العام الماضي 56 ألف وظيفة، ويطمح إلى توفير 67 ألف وظيفة العام الحالي 2024م، بزيادة 11 ألف وظيفة.